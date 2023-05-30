شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد المكاسب الاقتصادية من مشروع مجمع إنتاج الكوارتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة خطوة مهمة باعتباره دفعة قوية من الدولة لتشجيع وتوطين الصناعة، واستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، الإضافة إلى أن هذا المشروع سيزيد من ثقة المستهلكين والمنتجين في المنتجات المحلية، بالإضافة الي توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مساهمته في الاعتماد على المنتج المحلي في الصناعة بدلًا من الاستيراد وكذلك تصدير منتجاته إلى الخارج بما يسهم في تعزيز الصادرات وإضافة مصادر للعملة الصعبة.

ويعد الهدف الأساسي لمشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة هو استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يزيد القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي؛ تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة. وتتمثل القيمة الاقتصادية لمشروع الكوارتز، في:

احتياجات السوق: لأن معدن الكوارتز يدخل في الكثير من الصناعات والاستخدامات، عند توافر ألواح الكوارتز اللازمة ستكون عملية تجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها أسهل وأوفر؛ إذ سيُستخدم الإنتاج المحلي بدلًا من استيرادها من الخارج. ذلك بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها، مما يدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب.

تقليل البطالة: يسهم مشروع مجمع المصانع في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. ذلك علاوة على أن إنشاء هذا المجمع يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة الصناعة في مصر، مما يبشر بافتتاح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل أكثر.

توفير العملة الصعبة: يعد إنتاج معدن كوارتز خطوة مهمة لما يتمتع به من خصائص تجعله له استخدامات كثيرة، تجعل المنتجين وأصحاب المصانع يعتمدون علي المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة عن طريق تقليل الاستيراد، بالإضافة الي فتح أسواق خارجية وتصدير المنتجات إلى الخارج.