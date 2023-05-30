شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباحثات مصرية فلسطينية.. اتفاقيات تعاون وتفعيل اللجنة المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنسيق مصري فلسطيني دائم، وعلاقات متشابكة، تدفعها قدما زيارات متبادلة واتفاقيات تعاون على كل الأصعدة ودعم مصري للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام تلبية لدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي.

ويبحث الجانبان في العاصمة المصرية القاهرة، تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وكان رئيس الوزراء المصري في استقبال نظيره الفلسطيني في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، حيث استعرضا حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والمصري.

وإضافة إلى أشتية يضم الوفد الفلسطيني وزراء الخارجية رياض المالكي، والداخلية اللواء زياد هب الريح، والاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والزراعة رياض عطاري، والصحة الدكتورة مي الكيلة، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس، والأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والأوقاف حاتم البكري والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

وقال أشتبه في تدوينة على "فيسبوك": "يتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، لتفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر، وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: "من المقرر أن يتم خلال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة أشتية للعاصمة المصرية، توقيع عدد من الاتفاقيات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

وأضاف في بيان: "كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات".

وقال السفير الفلسطيني دياب اللوح في بيان، إن "الاجتماع يعد هو الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة والتي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2019".

وأضاف أن "مشاركة 9 حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق".

وتابع السفير اللوح: "وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الإفادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة".