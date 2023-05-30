انت الان تتابع خبر بينهم قصر.. إصابة 9 أشخاص بإطلاق ناري في احدى الولايات الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما ذكرته وسائل اعلام أمريكية، وقع حادث إطلاق النار خلال مشاجرة بين مجموعتين، فجر اليوم الثلاثاء، وتم نقل 9 أشخاص مصابين بينهم قصر إلى المستشفى.

واعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصا واحدا جراء حادث إطلاق النار، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص آخر.



ووفقا لما صرحت به المتحدثة باسم شرطة هوليوود، ديانا بيتينشي، للصحفيين، فإن المشتبه به الآخر، رجل من ذوي البشرة السوداء.