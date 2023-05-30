شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش موازنة وزارة الهجرة بحضور الوزيرة سها الجندى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمناقشة مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024، وذلك وسط حضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع أمس الإثنين، إلا أنه تقرر تأجيل لانعقاده اليوم الثلاثاء، وحددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي، ذكرت المادة أن مهام لجنة العلاقات الخارجية تتمثل في:

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة. 3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.