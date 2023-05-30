انت الان تتابع خبر ليس كيميتش.. مدريد يقترب من التعاقد مع نجم البايرن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وربطت العديد من التقارير نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي تربطه بالرحيل عن ملعب أليانز أرينا.

غير أن بعض التقارير كشفت عن اهتمام ريال مدريد بضم لاعب آخر من الفريق البافاري، وهو الظهير الكندي ألفونسو ديفيز، الذي ينتهي تعاقده في 2025، في ظل بحث عملاق الكرة الإسبانية عن ظهير جديد.



نيدال هويش، وكيل أعمال ألفونسو ديفيز، عزز تلك الأنباء في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، بعدما أكد صعوبة تجديد عقد اللاعب في الوقت الحالي.

وقال هويش متحدثا عن إمكانية التجديد لموكله: "إنه الآن وقت فوضى في بايرن ميونخ، وأنا لست على يقين مما يجري، ومع من سنتحدث".

وأضاف: "هناك عدم استقرار وغياب للوضوح بشأن اتجاهات النادي بشكل كبير".

وأتم: "سيكون من الأفضل ربما أن ننتظر حتى 2024 للتجديد ومعرفة كيف ستسير الأمور قبل أن نفكر في توقيع عقد جديد".

وأقال بايرن ميونخ مؤخرا الرئيس التنفيذي أوليفر كان، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وهما من كانا مسؤولين عن ملفات التعاقدات الجديدة وتمديد العقود مع اللاعبين الحاليين.

وعلى الرغم من تعيين يان كريستيان دريزين رئيسا تنفيذيا للنادي خلفا لأوليفر كان، فإن منصب المدير الرياضي لا يزال فارغا، وهو المسؤول بشكل كبير عن التعاقدات والتجديدات.

وارتبط اسم ريال مدريد مؤخرا بالتعاقد مع أكثر من ظهير أيسر، على غرار الأسكتلندي أندرو روبرتسون، ظهير ليفربول الإنجليزي، لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي.

ويُعرف عن ديفيز سرعته العالية وقدرته على المراوغة والتسديد، حيث كان أحد العوامل الرئيسية في حملة تتويج البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا 2020.