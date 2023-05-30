انت الان تتابع خبر غبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. تعرف على الطقس في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".