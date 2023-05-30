وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد اليوم.. هذه تفاصيله

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام للمديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي أحمد الشويلي إن "المديرية نفذت المشروع بعد أن تم تعيين أعداد كبيرة من المحاضرين بالمجان، مما يتطلب دعم هذه الموارد البشرية للنهوض بواقع العملية التربوية".وأضاف أن المشروع سيكون مكملاً لما يمتلكه المعلم والمدرس من مهارات وخبرات وكفاية تعليمية وتخصصية، لجعله متمكناً من مهنته وناجحاً بأداء رسالته العلمية تجاه التلاميذ والطلبة.

وبين الشويلي أن الهدف من المشروع يكمن بالتركيز على مهنة التعليم وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الأنظمة الحديثة في الدول المتطورة، وما يتطلب ذلك الحاجة إلى منح "رخصة مهنة التعليم" لكل معلم من المتعينين الجدد بما يحقق المعايير المهنية التعليمية، بحسب الصحيفة الرسمية.