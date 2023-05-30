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انت الان تتابع خبر وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد اليوم.. هذه تفاصيله والان مع التفاصيل
وأضاف أن المشروع سيكون مكملاً لما يمتلكه المعلم والمدرس من مهارات وخبرات وكفاية تعليمية وتخصصية، لجعله متمكناً من مهنته وناجحاً بأداء رسالته العلمية تجاه التلاميذ والطلبة.
وبين الشويلي أن الهدف من المشروع يكمن بالتركيز على مهنة التعليم وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الأنظمة الحديثة في الدول المتطورة، وما يتطلب ذلك الحاجة إلى منح "رخصة مهنة التعليم" لكل معلم من المتعينين الجدد بما يحقق المعايير المهنية التعليمية، بحسب الصحيفة الرسمية.
يشار الى ان وزارة التربية /المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي عقدت إجتماعاً موسعاً برئاسة مديرها العام محمد جواد الموسوي لمناقشة مقترح الانطلاق بمشروع رخصة مهنة التعليم للمعينين حديثاً من خلال إجراء التدريبات اللازمة بطرائق التدريس الحديثة وأصوليات المهنة يخضع بعدها المتدربين الى إختبارات يمنحون فيها الرخصة وفق معايير وضوابط مدروسة تواكب التطور الحاصل في المجالات العلمية التي تساهم في دعم أهم مقومات النجاح التي يأتي المعلم في صدارتها.
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