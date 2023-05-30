انت الان تتابع خبر بمناسبة زفاف الأمير الحسين.. الملكة رانيا تنشر أغنية "قمر حزيران" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وعلّقت جلالتها على الأغنية عبر الستوري على الانستغرام قائلة: "ما لمسته من محبة صادقة من الفنانين والفنانات الأردنيين والعرب من خلال أعمال قدموها بمناسبة زفاف الحسين ورجوة لا تثمن، شكرا على كلماتكم والحانكم ومشاعركم. وشكرا للفنان ملحم زين صاحب الصوت العربي الفريد والمنتج الأردني عنان عوض على هذا العمل المميز".



وكتب الفنان اللبناني ملحم زين، عبر حسابه على إنستغرام: "أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها، ألف مبروك نفرح بالحسين".

ورد على الملكة رانيا قائلا " من قلبي غنيت جلالتك، وعرس الأمير الحسين هو عرس عربي وفرحة عربية جامعة، الله يديم جلالته وجلالتك وتبقى العائلة الهاشمية بالف خير".



وقد أعلن الديوان الملكي في وقت سابق عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 حزيران، ومن المقرر عقد القران في قصر زهران.

وشارك نجوم الفن فرحة الأردنيين بزفاف ولي العهد، حيث قدم الفنانون: تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، وحسين الجسمي، في حفل أقيم على ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية، تحت عنوان: شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص، مجموعة من أبرز أعمالهم الفنية المعروفة.