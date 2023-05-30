انت الان تتابع خبر تعذيب طفلة "بوحشية" في العراق.. فيديو يشعل مواقع التواصل وهذه حقيقته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على الرغم من بشاعة المشهد، ورفضنا تعرض أي طفل لأي نوع من سوء المعاملة بغض النظر عن انتمائه، إلا أن المقطع المرفق سبق أن تم تداوله بداية شهر ايار 2023، ولا يعود للعراق كما تم الادعاء بل لإحدى دول أمريكا الوسطى، حيث تم اتهام إمرأة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعى (ماريا فالدينا سيليس) بتعنيف الطفلة، وظهرت (سيليس) لاحقاً بمقطع فيديو تنكر فيه الأمر مبينة أنه تشابه بالهيئة، وأشارت إلى أن رجال الشرطة جاؤوا لمنزلها من أجل التحقيق معها إلا أنهم غادروا بعد اكتشافهم أن الطفلة ليس لديها أي آثار للتعنيف".



كما ذكرت (سيليس) أنها تلقت العديد من التهديدات بالقتل، وسوء المعاملة من قبل البعض ظنًا منهم أنها الفاعلة.