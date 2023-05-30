انت الان تتابع خبر استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لصالح مؤسستي الشهداء والسجناء.. ما حقيقة الامر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر غير دقيق، إذ أن نسبة الاستقطاع بحسب تصريح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب (عطوان العطواني) ستكون (1 بالألف) وليست 1% كما تم الادعاء، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني له بتأريخ 25 أيار 2023، حيث رد العطواني على سؤال مقدمة البرنامج فيما إذا كانت هناك نسبة استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمؤسسة الشهداء قائلاً: "واحد بالألف بالواقع، يعني كل مليون يدفعله ألف"، مضيفاً "هذا مبلغ جداً بسيط ولا يشكل عبء كبير على المواطن"، على حد قوله.