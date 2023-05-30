شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى يلزم الزوج بسداد 50 ألف جنيه تعويضا لزوجته وتسليمها الذهب.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يلزم الزوج بسداد 50 ألف جنيه تعويضا لزوجته لعدم تسليمها الذهب"، استعرض خلاله حكما قضائيا يناقش إشكالية عدم تسليم الزوج المشغولات الذهبية لزوجته عند حدوث خلاف أسرى بينهما، حيث صدر حكم من محكمة الأسرة يلزم الزوج بتسليم زوجته الذهب، إلا أن الزوج رفض التنفيذ.

وفى تلك الأثناء - لجأت الزوجة لإقامة دعوى قضائية مدنية بالتعويض عما لحقها من ضرر مادى وأدبى "معنوى" من عدم استلامها الذهب، وبالفعل قضت المحكمة المدنية بإلزام الزوج بسداد 50 ألف جنيه تعويضا لزوجته لعدم تسليمها الذهب، فضلا عن المشغولات الذهبية ذاتها، ولعدم تنفيذ الحكم القضائى، وإليكم التفاصيل كاملة:

أبرزها "سلسلة بماشاء الله".. محكمة الأسرة تلزم زوج بتسليم "الدهب" لزوجته.. ويرفض تنفيذ الحكم.. والزوجة تقيم دعوى تعويض.. والمحكمة المدنية تلزمه بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض لعدم تسليم المشغولات الذهبية



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