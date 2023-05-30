شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالى 2023/2024.

وبلغت تقديرات إجمالى الاستخدامات مليار و267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2022/2023.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الجارى.

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن موازنة الهيئة هي موازنة كفء لأنها تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض في المصروفات.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.