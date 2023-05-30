شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة معهد الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة معهد الخدمات المالية والمقدرة بخمسين مليون جنيه للعام المالي 2023/2024 .

وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات 50 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 47 مليون جنيه و 350 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2022/2023.

كما بلغت تقديرات جملة الإيرادات 24 مليون و 500 الف جنيه العام المالي الجديد ، مقابل 21 مليون و 850 الف جنيه للعام المالي الجاري .

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و 267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024، وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و 267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و 255 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2022/2023.