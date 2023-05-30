شكرا لقرائتكم خبر عن " اتصالات النواب" تناقش الموازنة الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24 وذلك فيما يخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة.

وأبرز ما فى المشروع أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب نموذجية للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

وأوضح ممثلى الوزارة، عن وجود منظومة لتحويل الكلام العامى المصرى إلى لغات أجنبية والعكس، وأيضا تنطق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ومبادرة مناخ مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة وهى أكاديمية تعمل على ملف ذوى الإعاقة مع جهات مختلفة فى الدولة، وأن عمل الأكاديمية يقوم على تطوير التكنولوجيا مثل الأطراف الصناعية ، ويتم إنشاء مركز به معامل متطورة متاح للباحثين، بدعم من الوزارة لوجود هذه الصناعة لدعم هذه الصناعة بأهمية تكنولوجيا مختلف إلى ما قبل التصنيع.

ومن جانبها، قالت النائبة مرثا محروس:" لماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية، وطلبت تحويل اللغة الأجنبية إلى لغة عربية فصحى مصرى، وهذا ما أكدت وزارة الاتصالات بأنه موجود بالفعل .