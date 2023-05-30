إيهاب الطماوى لصالون التنسيقية: الحوار الوطنى بنى الثقة بين القوى السياسية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى مر بمراحل عدة، ونتج عنه أنه بناء جسور الثقة بين كل القوى السياسية والأطياف الموجودة فى مصر، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس الأمناء وتم الاتفاق على محاور رئيسية سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن المحور السياسى ركز على 5 قضايا مهمة وهي: مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة المحليات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسى بالحوار الوطنى بعد أسبوعين من النقاشات لجلسات الحوار، بهدف عرض ومناقشة أبرز المقترحات والنقاشات.

وتابع: "انعقد على مدار أسبوعين 5 لجان بالمحور السياسى، ليناقش الموضوعات الرئيسية التى حددها مجلس الأمناء نتيجة لمشاركات المشاركين من المتحاورين بمعدل 180 ألف مقترح"، مشيرا إلى أن المتحاورين هم من يحددون نتائج ومخرجات الحوار.

وأكد أنه سيكون هناك اتفاق ومساحات مشتركة، لافتا إلى أنه إذا كان هناك بعض النقاط التى ستحتاج إلى حلول تشريعية سيكلف الرئيس البرلمان بها، وإذا كان هناك حلول تنفيذية سيتم توجيه الحكومة والجهات التنفيذية بالعمل عليها".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.