شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": "تطوير العشوائيات لا يغير أماكن فقط بل خصائص وسمات المناطق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن تطوير العشوائيات من أهم وابرز الملفات، وإنجاز حقيقى على الأرض، لم يغير أماكن فقط بل يغير صفات وخصائص قاطنى هذه المناطق، ومن ثم التطوير يهدف لتحسين خصائص المنطقة والبشر فى نفس الوقت".

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أيضا، أن الجميع لا يريد استمرار بعض المناطق العشوائية القائمة، ولكن هناك مطالب بضرورة أن يكون لدى المحافظات رؤية شاملة حول كيفية وآلية التخطيط لتطوير هذه المناطق المرتقبة، ويكون هناك توافق تام بشأن التطوير.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة مها عبد الناصر، بشأن دراسة وإصدار ما يلزم من توصيات بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالموافقة على إعادة تخطيط (9) مناطق على مستوي الجمهورية.

وقالت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الهيئة تقوم بتشجيع الأشخاص للحصول على شغل، والهيئة تعمل على الأرض بشكل جاد منذ 50 عاما، وفقا لما هو متاح سواء من قوة بشرية أو اعتمادات مالية .