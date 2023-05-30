شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": إنجازات الدولة بقطاع الموانئ فخر لكل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية والحالية بالموانئ المصرية وأن تكون في مصاف الموانئ العالمية، وما نراه من إنجازات هو فخر لكل مواطن مصرى، مؤكدا أن قناة السويس رمز لمصر وهى أهم قناة استراتيجية فى العالم وبها خبرات لا توجد فى أى مكان آخر وهو ما شهد به العالم فى أزمة السفينة "إيفرجرين".

وأضاف النائب علاء عابد، أن اللجنة ناقشت إلى الآن موازنة 14 هيئة من الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالى 2023/2024.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات وأعضاءها وأمانة اللجنة على الجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما وجه النائب علاء عابد، التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط، ولوزير المالية ووزارة المالية

والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكل الوزرات التى عملت مع اللجنة على مدار أسبوعين لمناقشة موازنات ١٤ هيئة، ومن ثم إحالتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص:

• هيئة قناة السويس.

• الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

• هيئة ميناء دمياط

وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والمهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء خالد العزازى مستشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة.