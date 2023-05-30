شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تقر موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 فيما الهيئة العامة للاستعلامات.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، وسط حضور دكتور محمد عطا الله رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأيمن يوسف محمد مدير عام الشؤون المالية بالهيئة، وعبير مرعي صابر مسؤول الباب الأول، ونورا إبراهيم عبد السلام مسؤول الباب الثاني والرابع والخامس، كما حضر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمل فاروق وكيل وزارة بالجهاز وأيمن فراج وكيل وزارة بالجهاز، بينما شارك في الاجتماع من وزارة المالية حمدي السعدني ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعاء شبل ".

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها قيام وزارة المالية بمراعاة زيادة الاعتمادات المالية بالباب الرابع لتمكين الهيئة العامة للاستعلامات من تعيين كوادر شابة جديدة والاستعانة ببعض من ذوي الخبرة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية بموجب القرار الجمهوري الصادر فى 6/9/2012 وتضطلع بدورها " كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة" إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومواقفها إزاء مختلف القضايا، وتنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل ولتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر والعالم الخارجي، بالإضافة إلى كونها جهاز العلاقات العامة للدولة، فهي مركز للدراسات السياسية والاعلامية ، وبنك للمعلومات، ودار نشر كبرى للثقافة والفكر.

وأبرز المهام الأساسية للهيئة:

- المساهمة في تحقيق أهداف الدولة السياسية والإعلامية، في إطار "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

- توفير المعلومات الحديثة والدقيقة والصحيحة عن مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية وغيرها.

- تقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وشرح سياسة مصر إلى شعوب العالم، وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.

- التواصل مع أبناء الوطن بالخارج عبر أربعة منابر: مجلة أبناء الوطن بالخارج، وصفحة أبناء الوطن على شبكة الانترنت، وقاعدة بيانات البريد الالكتروني لتلقى شكاوي واستفسارات المصريين بالخارج والسعي لإيجاد حلول لها وذلك بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية، والتنظيم والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات المصريين بالخارج.

- توفير معلومات عن صورة مصر في الإعلام الدولي للمهتمين والمعنيين في أجهزة ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام .

- تقديم التسهيلات الإعلامية الممكنة للصحفيين والمراسلين الأجانب المقيمين والزائرين في مصر، بكون الهيئة الجهة الإعلامية المصرية الرسمية التى تشرف على عمل المراسلين الأجانب، وتسهم في إنجاح رسالتهم الإعلامية، بما يحقق مردود إعلامى إيجابى.

- المساهمة في التثقيف السياسي وشرح السياسات الوطنية والتوعية الاجتماعية للمواطنين في أنحاء مصر بكافة القضايا والمشكلات المحلية من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي.