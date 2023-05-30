شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تطالب النواب بزيادة اعتمادات الوزارة: المبلغ لا يلبى طموحاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت السفيرة سها الجندى، وشئون المصريين بالخارج، زيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023 /2024 ، إلى 56 مليون جنيه وهو المبلغ المقدر من الوزارة.

وقالت جندى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، إن وزارة التخطيط خفضت المبلغ المطلوب إلى 40 مليون جنيه ، ثم انتهي فى المشروع المقدم من وزارة المالية إلى 27 مليون جنيه، وتابعت:" عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا ان اقصى درجات التقشف التى يمكن ان نصل اليها هو 56 مليون جنيه ، و نحن نتفهم الترشيد و ضغط الانفاق و ندعو اليه و تعتبر موازنتنا الاصغر حكوميا ، و لكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات او البرامج الهادفة و المستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج و للدولة المصرية ".

واستكملت "الجندي": " حرصنا على تقليص الموازنة الى اقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذى نسعى الى نبدأ فيه بانفسنا لضغط النفقات لاقصى درجة لنستفيد من كل جنيه، ونحن وزارة صغيرة و مفروض ان نكون اكبر من ذلك و لكن اخذا فى الترشيد حرصنا على الاقل خلال الفترة الحالية الا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الازمة ، و نحن نتحدث عن اعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل ، و لكن فى الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين، وأن أهم النبود فى الموازنة اتلى تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات ، المطلوب تمويله لانه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية، وأن أبرز البرامج التى تعلم عليها الوزارة هى اتكلم عربى و مراكب النجاة و حياة كريمة و مصر تستطيع و كلها تحت رعاية الرئيس و تستهدف قطاعات ضخمة من المصريين فى الخارج و البالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم من الولايات المتحدة الى فيجي.