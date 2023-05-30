انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يزور إيران الاسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع الـ 111 للجنة المركزية للاربعين الحسيني، يوم أمس الاثنين، بحضور محافظي ومسؤولي المحافظات الحدودية بما في ذلك خوزستان وإيلام وكرمانشاه وكردستان وأذربيجان الغربية، برئاسة مجيد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية ورئيس لجنة الاربعين المركزية.



وجرى في هذا الاجتماع بحث اهم القضايا المتعلقة بتسهيل سفر الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين الحسيني في العراق ومنها الآلية الجديدة لتسجيل الزوار واصدار جوازات السفر الخاصة بالاربعين وسبل نقل الاجهزة والمعدات الخاصة بالمواكب الإيرانية إلى العراق، وإلقضايا الجمركية، ونقل الزوار، وإمدادات المياه والثلج اللازمة خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين، إيران والعراق، وتم اتخاذ القرارات اللازمة على هذا الصعيد.

