انت الان تتابع خبر تشافي يعلق على رحيل عدد من نجوم برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457532-638210481403914362.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-30 | 14:47
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علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، على أنباء رحيل عدد من نجوم البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت تقارير إلى أن برشلونة قد يعرض أنسو فاتي للبيع، بينما طلب جول كوندي الرحيل عن البارسا، بسبب الاعترض على مركزه كظهير.
وقال تشافي، في تصريح لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم أكن أريد رحيل أوباميانج عن النادي، لكن كل شيء يعتمد على قانون اللعب المالي النظيف".
وأضاف ردا على إمكانية رحيل فاتي: "نحن مجبرون على وضع الفرص الاقتصادية في الاعتبار، وهذا يحدث مع جميع اللاعبين، وليس أنسو فقط.. إن الأمر يتعلق بكل الفريق".
وختم: "صحيح أن كوندي يشعر براحة أكبر في اللعب كقلب دفاع مقارنة بدوره الحالي كظهير، لكن كل شيء على ما يرام".
وقال تشافي، في تصريح لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم أكن أريد رحيل أوباميانج عن النادي، لكن كل شيء يعتمد على قانون اللعب المالي النظيف".
وأضاف ردا على إمكانية رحيل فاتي: "نحن مجبرون على وضع الفرص الاقتصادية في الاعتبار، وهذا يحدث مع جميع اللاعبين، وليس أنسو فقط.. إن الأمر يتعلق بكل الفريق".
وزاد: "لا توجد مشكلة مع كوندي.. لم يحدث شيء. وسائل الإعلام صنعت تلك الأزمة (غضب اللاعب من تغيير مركزه).. لقد تحدثت معه منذ أسبوع ولم تكن هناك مشاكل".
وختم: "صحيح أن كوندي يشعر براحة أكبر في اللعب كقلب دفاع مقارنة بدوره الحالي كظهير، لكن كل شيء على ما يرام".
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