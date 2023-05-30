الارشيف / اخبار العالم

بقضية التلاعب برواتب لاعبي يوفنتوس.. المحكمة الرياضية تصدر قرارا جديدا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بقضية التلاعب برواتب لاعبي يوفنتوس.. المحكمة تصدر قرارا جديدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457533-638210488002078896.jpg

2023-05-30 | 15:01

بقضية التلاعب برواتب لاعبي يوفنتوس.. المحكمة الرياضية تصدر قرارا جديدا

51 مشاهدة

قبلت المحكمة الرياضية، اليوم الثلاثاء، طلب نادي يوفنتوس بالتفاوض في قضية التلاعب برواتب اللاعبين، حيث سيتم الاكتفاء بغرامة مالية فقط على النادي دون خصم نقاط جديدة.
كانت محكمة الاستئناف قد خصمت 10 نقاط بالفعل من يوفنتوس في قضية أخرى تتعلق بالرواتب، لكن النادي كان معرضا لعقوبات أخرى في القضية الثانية.

وحسب بيان من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لن "يكون هناك استئناف من جانب يوفنتوس على الحكم السابق بخصم 10 نقاط من رصيد النادي".

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، سيدفع يوفنتوس 718 ألف يورو كغرامة ضمن تسوية مع سلطات كرة القدم بالبلاد.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا