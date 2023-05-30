شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "أمناء الحوار الوطنى": نحرص على رفع توصيات جلسة المجلس الأعلى للتعليم بشكل فورى للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عقد الحوار الوطني جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدا الأربعاء، استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ستشهد زخما وتنوعا للأراء بدعوة كافة الشخصيات المعنية بالتعليم للمناقشة حول مشروع القانون، على أن يتم رفع نتائج الجلسة بشكل فوري لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن إدارة الحوار الوطنى حرصت على عقد جلسة استثنائية للجنة التعليم، للرد السريع على مشروع القانون المرسل من رئاسة الوزراء بتوجيه من الرئيس السيسي وعدم الانتظار لمسار جدول الأعمال الطبيعي، متوقعا أنه سيتم مناقشة القانون من حيث المبدأ، خاصة وأن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي أرآئنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرسالة لمجلس النواب بهدف بناء مساحة من التوافق حوله.

وشدد أن المجلس الوطني للتعليم خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة، مؤكدا أن سيرتبط بكافة مقوماته من حيث التعليم والتأهيل ورفع القدرات، لتوحيد الجهود المؤسسية بما يطور من المنظومة وحتى لا يعمل الجميع فى جزر منعزلة، وسيكون هناك تكامل لمنظومة التدريب والتأهيل من خلال وجود 12 وزير على طاولة واحدة مع عدد من الخبراء والمختصين.