شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالى 2023/ 2024.

وذلك بحضور ممثلي وزارات " النقل والمالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور اللواء خالد العزازي مستشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة، وعبد العزيز فرحات عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس للشئون القانونية، وسيد أبو الفتوح عضو مجلس إدارة قناة السويس ومدير التخطيط.

وقد بلغت تقديرات موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2023/2024 مبلغ 368 مليار و 618 مليون و624 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها 245 مليار و865 مليون و352 ألف جنيه بنسبة زيادة 18%، ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 ،الخاصة بهيئة قناة السويس.