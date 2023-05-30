شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للنواب: إنشاء مشروع إسكان خاص بالمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة سيارات المصريين فى الخارج لن تنتهي بأقل من مليار دولار عائد، و هناك ودائع وصلت بالفعل وأخرى جار تحويلها.

وتابعت جندى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنةالعلاقات الخارجيةبمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، :" يوجد مشروع للإسكان خاص بالمصريين بالخارج يتضمن تيسرات مقابل إيداع عملة صعبة و هناك اتفاق مع مصر للطيران لتقديم تخفيضات للمصريين بالخارج فى التذاكر مقابل الدفع بالدولار لمرة واحدة للعائلة فى السنة، وبدأنا المرحلة الثانية لمبادرة "اتكلم عربي" و هى الأهم و تتعلق بالتعريف بالجذور المصرية و العادات، وربط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم، وتم الاتفاق مع الدكتور وسيم السيسي وأخرين لإلقاء محاضرات.

واستكملت الوزيرة:" تستهدف المرحلة الثانية ابنائنا المصريين فى المدارس الدولية ومن لا يعرف شيئا عن وطنهم ، وبالفعل بدأنا بمجموعة من المدارس الدولية، ويجرى حاليا التنسيق مع المصريين بالخارج لانشاء شركة استثمارية".

وأضافت جندى:" تم التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج و تم الاتفاق على شكل الشركة و المؤسسين لها و تم التوصل الى 10 من كبار المستثمرين فى الخارج و اجتمعنا بهم كنواة و اسفر اللقاء عن بروتوكول تم توقيعه بالأحرف الأولى و تم تحديد المجالات التى سيتم الاستثمار فيها، وستكون شركة ام تحتها مجموعة شركات للمصريين فى الخارج تحت هذه المظلة.

وأضافت جندى، أن هذه المجموعة التقت أمس الأثنين برئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتم وضع خارطة طريق لهم، برأس مال يصل إلى مليار دولار، ويضم 10 % أسهم للمساهمين من المصريين بالخارج حسب قدراتهم.