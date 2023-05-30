شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": استثمارات العام الجديد بـ 9.8 مليار جنيه ومساهمات فى حياة كريمة ومدينة المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالخطة الاستثمارية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات والتي بلغت 9 مليار و875 مليون بالإضافة إلي المساهمات في المباراة الرئاسية حياة كريمة ومدينة المعرفة والتي بلغت 7 مليار و558 مليون جنيه.

وأكد بدوى، أن الوزارة حققت معدلات نمو زادت علي 16% وأصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة، وأن خطط الوزارة ومشاركتها الفعالة في ميكنة كافة قطاعات الدولة بالمساهمة مع الوزارات المختلفه مؤكدا بأن جهودها مقدرة ومحمودة ، مع وزارات العدل والصحة وغيرها، وجميعها أتت ثمارها في خدمة المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

ومن جهتها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي مشروعات التطوير المؤسسي مؤكدة أننا نسعي إلي حكومة مركزية ويعضدها الانتقال العاصمه الإدارية، وتابعت:" بدأنا تدريب رقمي في إدارة معهد نظم القوات المسلحة لـ 33 ألف و600 موظف وكان للمنتقلين العاصمة الإدارية تدريبات خاصة بالإضافه إلي تدريبات لغير المنتقلين والتدريبات أساسيه ونسعي إلي تعميم تجارب المحافظة الرقمية.

وأوضحت :" بأن هناك 6 محافظات رقمية تشملها خدمات التامين الصحي الشامل وباقي المحافظات شغالين عليهم بالإضافة إلي إطلاق مبادرة استخدام أعمال الرقمنة بما فيها إدارة نظم معلومات والتدريبات المتخصصة.