شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": دعم المصريين بالخارج والتواصل الدورى أولوية الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الوزارة لديها اهتمام ومتابعة جيدة حدا لأوضاع المصريين فى الخارج وهناك تواصل على مدار الساعة من أجل مصلحة المصريين فى الخارج، والوزارة تقتحم كافة الملفات، واللجنة تتابع عن قرب الجهود والبرامج المبذولة من قبل الوزارة.

وتابع درويش أثناء اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم:" نحن فى حاجة من قبل وزارة التخطيط لكشف النقاب عن المخصصات المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، خاصة وأن الوزارة فتحت ملفات وطرحت العديد من الأفكار التى كانت من أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، :" تاريخيا كان يتم تخفيض الموازنة، وذلك فى إطار مزيد من الضبط والرقابة والترشيد، ولكن فى ظل الجهود المبذولة وفى ظل المطالب بمزيد من الجهود على الأرض، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، وكان جزء من متابعة اللجنة عدم وجود مقرللوزارة، ومع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هل سينتج عن ذلك تدبير جزء من النفقات بوجود مقر للوزارة.

وتساءل الخولى: "هل تحصل الوزارة على منح من عدمه، وذلك فى ظل البرامج التى تعمل عليها ومن ثم يجب العمل بجهد أكبر للحصول على المزيد من المنح، إضافة إلى موازنة البرامج والأداء، وما سيترتب عليها من المشروعات التى تم تنفيذها ورؤية الوزارة للعام الجديد".

وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوزارة حريصة على التعرف على المشاكل والتعامل معها، لدينا 12 مليون مصرى فى الخارج ووجود وزارة مهم جدا للتعامل معهم أمر مهم للغاية.

متابعا:" وزارة الهجرة ليست معنية بالمصريين فى الخارج فقط، ولهذا ما هى رؤية الوزارة الخاصة بالتكامل والتنسيق مع الوزارات الأخرى للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير المزيد من فرص العمل، وماذا عن التنسيق مع المراكز الثقافية بالتعاون مع التعليم العالى، إضافة لطرح مشروعات لها علاقة عن الترويج للسياحة واستغلال المصريين فى الخارج ليكونوا سفراء لمصر فى الخارج، ودعم الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وقال النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت أكثر من مرة بضرورة حصر شامل ودقيق عن إعداد المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.