محمد فايز فرحات لـ «صالون التنسيقية»: الحوار الوطني بلا سقف

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم عقد 24 جلسة خلال الحوار الوطني، تم خلالهم طرح كافة الآراء وكل وجهات النظر، مضيفًا أن أحد الضوابط الأساسية للحوار أنه دون سقف.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسي، بعد أسبوعين من النقاشات.

وأضاف، أن هناك حرص من الجميع للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى أن هناك إرادة جامعة من كل القوى السياسية لإنجاح الحوار والإيمان به.

وأشار إلى أنه كان من الواضح في العديد من اللجان أن هناك توافق، مضيفًا أن وجود هذا التوافق يشير إلى أن هناك مساحات مشتركة بالفعل بشأن عدد من القضايا وهو ما يعيدنا إلى تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين أفراد المجتمع وأصحاب التيارات السياسية المختلفة.

وأوضح أنه سيتم التعبير عن بعض النقاط والمسائل الخلافية في مخرجات هذا الحوار، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء كان ضد فكرة التصويت، لأننا لسنا في صراع ولكننا في مسألة توافق وسماع لكافة الآراء.

وتابع، أن السياسية لا تعني الصراع السياسي ولا الصراع في وجهات النظر ولكنها فن الممكن والتعامل مع الأولويات وأن نتعامل بما هو قابل للتطبيق، خاصة وأننا لدينا طموحات كبيرة، ففلسفة الحوار الوطني تنصب على إيجاد تلك المساحات المشتركة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.