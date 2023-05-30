شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": الانضمام لنادى الفضاء يخدم جهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وكالة الفضاء المصرية، خطوة علي الطريق الصحيح يرجع الفضل فيها للقيادة السياسية التي أيقنت أهمية الانضمام إلي نادي الفضاء العالمي بآليات تمكن المصريين من غزو الفضاء، بما يحقق طموحات المصريين في الانتقال الي الجمهوريه الجديدة ويخدم اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/2024 بان اللجنة تدعم بكل قوة جهود لتحقيق نقلة تكنولوجية، من خلال دعم موازنة الوكالة بما تحتاجه لتحقيق أهدافها الوطنية التي أنشئت من أجلها لتحلق بالخطط المصرية إلي آفاق عالية.

وأكد مسئولي وكالة الفضاء المصرية أن برنامج الفضاء المصري بدأ له أهداف محددة بدات بالتعاون مع الجانب الأوكراني بالقمر سات1 في 2001 وأطلق 2007 واستمر في المدار الخاصة به مدة 3 سنوات ثم فقد الاتصال به بعد 3 سنوات ونصف وتم اللجو إلي التحكيم للحصول علي الحقوق المصرية في هذا الشان .

وأضاف مسئولي وكالة الفضاء بأن مصر استفادت استفادة كبيرة من التعاون الأوكراني في مجال إطلاق الأقمار الصناعية:" واستطعنا إحداث نقلة تكنولوجية كبيرة بتدريب 6 مهندس مصري استطاعوا لاتعرف علي كل العلوم والتدريبات اللازمة لهذة التقنية، وللأمانة الجانب الأوكراني كان أمين جدا في نقل التكنولوجيا للجانب المصري."