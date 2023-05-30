اخبار العالم

نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الراحل محمد طلبة دويدار "صور"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الراحل محمد طلبة دويدار "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين الكاتب الصحفى الراحل محمد طلبة دويدار، بقاعة طه حسين بمقر النقابة.

 

شارك فى حفل التأبين الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الخليج 365، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفى حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين وأسرة وأصدقاء الراحل. 

 

وعمل الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار مدير تحرير بجريدة عكاظ حتى 2007، وعاد لأرض الوطن فى 2007، وتولى مدير مكتب جريدة المدينة السعودية حتى 2014.  

 

كما تولى الفقيد منصب مدير مكتب جريدة عكاظ بالقاهرة حتى 2017، وشارك فى تطوير جريدة البلاد خلال الفترة من 2017 حتى 2022.

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.40.59 (3)

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.40.59 (2)

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.40.59 (1)

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.40.59

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.41.00 (1)

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.41.00

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.41.01

 

WhatsApp Image 2023-05-30 at 16.41.21

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا