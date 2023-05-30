شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الراحل محمد طلبة دويدار "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين الكاتب الصحفى الراحل محمد طلبة دويدار، بقاعة طه حسين بمقر النقابة.

شارك فى حفل التأبين الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الخليج 365، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفى حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين وأسرة وأصدقاء الراحل.