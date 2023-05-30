شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: يجب وضع ضوابط لموضوع التفرغ بمجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الاهتمام والحراك لدى الشارع المصرى بالجانب الاقتصادى والمجتمعى أكثر من الجانب السياسى، كما أن الأحزاب السياسية مهتمة بالمحور الاقتصادى، لافتا إلى أن العملية التنظيمية بالجلسات أصبحت أدق.

وأضاف عصام خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أنه عند صياغة القانون يجب أن يكون موضوع التفرغ بمجلسى النواب والشيوخ له ضوابط، ومن لم يتفرغ يتم إسقاط عضويته.

ولفت عصام خليل إلى أن العمل النيابى عمل رفيع المستوى ويتطلب التفرغ، ومن دخل المجلس عليه الرقابة والتشريع، وعند وضع القانون لا يجب أن يكون به استثناءات وعلينا تطبيقه.