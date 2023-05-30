ميلان يقترب من التعاقد مع نجم تشيلسي

وحجز ميلان مقعدًا في دوري أبطال أوروبا ، خلال الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، خلف نابولي ولاتسيو وإنتر.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن ميلان على وشك ضم روبن لوفتس شيك، لاعب وسط تشليسي.



وكتب رومانو، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اقترب ميلان من الاتفاق على شروط عقد طويل الأمد مع روبن لوفتوس تشيك".

وأضاف: "بدأت الاتصال المباشر بين إدارة ميلان ولاعب تشيلسي قبل أسبوعين، والأمور تسير نحو صفقة طويلة".

وختم: "المحادثات بين ميلان وتشيلسي جارية الآن للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن القيمة المالية، وكل الأطراف متفائلة بإتمام الصفقة".

ويختتم ميلان مشوارة بالدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، الأحد المقبل، بالحلول ضيفًا على هيلاس فيرونا، ضمن الجولة 38.

