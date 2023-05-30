شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصلاحات لتنمية إيرادات الدولة أبرزها حوافز لانضمام الاقتصاد الرسمي في المنظومة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الاصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة والتي من بينها ما يخص تنمية الإيرادات الضريبية والغير ضريبية .



ونلقي في هذا الصدد الضوء علي أبرز الاصلاحات لتنمية الايرادات : ونلقي في هذا الصدد الضوء علي أبرز الاصلاحات لتنمية الايرادات : 1- تحسين اداء الادارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة و تطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

2- العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية.

3- استمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع فى تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.

4- نستهدف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال. .

5- تحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

6- تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والإستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.