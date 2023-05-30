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البنتاغون يكشف: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة أمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.

وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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