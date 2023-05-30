انت الان تتابع خبر البنتاغون يكشف: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.



وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.