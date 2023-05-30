انت الان تتابع خبر أربيل يهزم الجوية في دوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457560-638210751889587349.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-30 | 22:26
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تمكن فريق أربيل، اليوم الثلاثاء، من هزيمة نظيره القوة الجوية في دوري الكرة الممتاز.
وسجل فريق أربيل هدفين في الشوط الثاني من المباراة.
وبهذه النتيجة يبقى القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما صعد أربيل الى المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
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