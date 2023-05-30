أربيل يهزم الجوية في دوري الكرة الممتاز

تمكن فريق أربيل، اليوم الثلاثاء، من هزيمة نظيره القوة الجوية في دوري الكرة الممتاز.

وسجل فريق أربيل هدفين في الشوط الثاني من المباراة. وبهذه النتيجة يبقى القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما صعد أربيل الى المركز التاسع برصيد 42 نقطة.