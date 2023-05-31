السودان تشتعل .. البرهان يتوعد بإستخدام «القوة المميتة»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية تخوض معركة نيابة عن الشعب السوداني، موضحا أن قواته لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك جاء خلال تفقد البرهان اليوم القوات السودانية ببعض المواقع.

وأوضح أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء المناطق السودانية.

وأضاف أن تمديد الهدنة تمت الموافقة عليه من تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى الجرائم التي تمت بحق ممتلكات المواطنين وانتهاك حرماتهم وتعذبيهم وقتلهم دون وازع أو ضمير.

ودعا "البرهان"، إلى عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام قوات الدعم السريع، ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد ما سمى "الكيزان" متسائلا: "أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟" على حد وصفه.