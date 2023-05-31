انت الان تتابع خبر موسكو تتهم واشنطن: تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي،: "نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة، التي لم يعد كافيا بالنسبة لها، على ما يبدو، توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف".وأضاف: "حسب معطياتنا، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء "جيش سوريا الحرة" بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن هدف ذلك "استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد".