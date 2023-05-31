شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: مشروع قانون التعليم يعطى زخم وقوة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب هو مشروع قانون الهدف منه التنسيق بين مكونات العملية التعليمية فى مصر وكل أنواع التعليم.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أن هناك لجنة تعليم داخل الحوار الوطنى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى طلب إرسال مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطنى قبل أن يتم إرساله للبرلمان، وهذا القانون ستعقد له جلسة استثنائية وهى تعد تقدير كبير من الرئيس ويعطى زخم وقوة للحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة.

ولفت عماد الدين حسين إلى أن قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، أن الهدف الرئيسى منه هو توفيق سياسات التعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، وإعادة صياغة استراتيجية للتعليم والتدريب، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للتعليم الفنى.

وأكد عماد الدين حسين أن دور المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب هو وتوحيد سياسات التعليم بكافة أنواعة ومراحله، مشيرا إلى أن قضية التعليم ليست مسئولية وزارة التعليم او التعليم العالى فقط، لكنها تهم كل المجتمع، والمجلس دوره التنسيق بين المؤسسات والهيئات المختلفة ذات صلة بالتعليم، موضحا أنه من المهم أن يكون هناك كيان أوسع يضع الخطط الاستراتيجية للتعليم.