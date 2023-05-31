شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تحرك أمريكي يستهدف سوريا بعد عودتها للجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أول تحرك أمريكي يستهدف سوريا بعد عودتها للجامعة العربية، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على دمشق استهدفت شركتين للخدمات المالية.

وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن الشركتين تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان شركتي الخدمات المالية، الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفيها، حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني.

وتأتي العقوبات، التي فُرضت بموجب قانون قيصر بعد أن طوت الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وأعادت قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في علامة فارقة في عودته الإقليمية، حتى مع استمرار نبذ الغرب له بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وكان قانون قيصر أيضا وراء جولة صارمة من العقوبات فُرضت على سوريا في عام 2020.

وعقب الزلزالين المدمرين في سوريا وتركيا في فبراير/ شباط الماضي، بدأت دمشق في العودة التدريجية للحضن العربي غير أن الولايات المتحدة قالت إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد.

