شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. اشتباكات عنيفة رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الإثنين، في أول أيام الهدنة الثانية لوقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.

وقال شهود عيان من جزيرة توتي القريبة من وسط الخرطوم، إن اشتباكات عنيفة دارت في شارع النيل الذي يؤدي إلى القصر الرئاسي، شرقا، وإلى جسر النيل الأبيض الواصل إلى سلاح المهندسين التابع للجيش، مؤكدين أنهم "سمعوا أصوات الاشتباكات بالرصاص والأسلحة الثقيلة من جهة مدينة أمدرمان، قرب مقر الإذاعة والتلفزيون.

ومن جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان صدر عنها، الإثنين، إن الجيش هاجم موقعا لها بمنطقة صك العملة في الخرطوم، مؤكدة تصديها للهجوم واستيلاءها على معسكر للجيش يعرف بالإستراتيجية يقع عند مدخل جسر الفتيحاب من جهة الخرطوم، لافتة إلى وقوع اشتباكات في مناطق حمد النيل والفتيحاب في مدينة أمدرمان.

واشتدت المعارك عقب ظهور قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، وسط جنوده بالقيادة العامة للجيش، الذي قال خلال مخاطبته للجنود إن القوات المسلحة لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصَع العدو أو يستجب لصوت العقل.

وشدد أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الجيش وافق على تمديد الهدنة، بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين.