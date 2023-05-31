شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية تقر بفشل أول عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، صباح الأربعاء، فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016.

وكان من المفترض أن يكون أول قمر صناعي للتجسس العسكري تطلقه كوريا الشمالية إلى المدار.

وفي وقت سابق، أفادت كوريا الجنوبية واليابان، بأن بيونج يانج أطلقت "صاروخًا فضائيًا"، الأربعاء، فيما أشارت سول، إلى أن الصاروخ "اختفى سريعًا" من على شاشات الرادار.