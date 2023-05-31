شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرة مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مصفاة للنفط، مرجحة أن يكون بسبب سقوط مسيرة.

ونقلت عن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار الروسي، قوله، إن "حريقا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه سقوط طائرة دون طيار".

وكتب كوندراتييف في قناته على تيليجرام: "في منطقة سيفيرسكي، حريق في مصفاة أفيبسكي. تحترق إحدى وحدات تقطير الوقود الثقيل.. السبب المحتمل هو وصول طائرة دون طيار، وقد تمكنا من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع، ولم يصب أحد".