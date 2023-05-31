شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 مشروعات لتطوير المرافق العامة.. محطات معالجة مياه الصرف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 توجيه استثمارات قدرها حوالى 273 مليار جنيه بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لقطاع التنمية العمرانية، حسبما تشير الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وتخص مشروعات المياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقارية 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنسب مساهمة 44 ، و 37 ، و 19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40% مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، نستعرض الصورة الإجمالية لمشروعات المرافق العامة المُقرّر توفيرها في عام خطة 2023/2024 في الآتي:

1 - نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى.

2- نهو 18 محطة معالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة

3- نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالمدن ، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالمُدن، و 141 محطة بالريف.

4- إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمعات الحضرية.

5- استكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.