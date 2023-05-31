انت الان تتابع خبر أوكرانيا.. طرح "5 مبادئ" دولية لمنع حدوث "كارثة" بزابوريجيا النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غروسي أمام مجلس الأمن الدولي "اليوم يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، مشدداً على الرغم من ذلك على مخاوفه من وقوع "كارثة" نووية.

وأضاف أنّ "الدعم لعملنا الذي تمّ التعبير عنه اليوم... بما في ذلك المبادئ الخمسة التي حدّدتها اليوم، مشجّع".



ويُجري غروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا حيث يعتبر الوضع خطيرا بسبب المعارك.

ومن هذا المنطلق، قدّم غروسي إلى مجلس الأمن "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع وقوع حادث نووي".

وأولّ هذه المبادئ "عدم شنّ هجوم من أيّ نوع من المحطة أو عليها، ولا سيّما استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".

وتشمل المبادئ أيضًا عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وألا تُفصل المحطة عن شبكة الكهرباء، وأن تتم حمايتها من أعمال التخريب.

وأضاف المدير العام "لقد وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنّب وقوع حادث نووي. وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع". وأوضح لصحافيين أنه سيتم "تعزيز" تواجد الوكالة في المنشأة.

