انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابي في السليمانية وتاجر بالقطع الاثرية ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بواجبات منفصلة المديرية العامة للاستخبارات والامن تطيح باحد العناصر الارهابية في السليمانية وتلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الاثرية وضبط منفذ يقوم بعمليات غسيل الاموال في العاصمة بغداد.وأشارت الى انه "من خلال التنسيق العالي والمشترك مع القوات الامنية في اقليم كردستان القت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (١/٤)إرهاب الصادرة من محكمة التحقيق المركزية، إذ جاء القبض من خلال تواجده في محافظة السليمانية وبالتنسيق مع جهاز اقليم اسايش كردستان، اذ تم تسليمه الى الجهات القضائية المختصة".

وعلى صعيدا اخر، اضافت المديرية ان "مفارزنا تمكنت من الاطاحة باحد تجار الاثار، حيث تم ضبط بالجرم المشهود اثناء قيامة بعملية بيع قطعتين اثرية في منطقة الاعظمية ببغداد، وقد جرى تسليم المتهم مع المضبوطات اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".

ومن جهة أخرى، لفتت المديرية الى ان "بعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز المديرية انفا من ضبط منفذ يقوم بعمليات التحويلات الماليه المشبوه وعمليات غسيل الاموال في منطقة الكرادة، حيث القت المفارز القبض على متهمين اثنين داخل المنفذ اثناء عملية المداهمة".

