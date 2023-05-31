شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء: نقدم خدماتنا مجانا وطورنا العيادات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد الخطيب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المجلس مستمر فى تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أنه تم تطوير وتحديث العيادات الطبية وصالة التأهيل على أحدث مستويات التجهيز الطبي لتقديم خدمة متميزة من خلال أطباء استشاريون في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وأضاف الخطيب أنه تطوير وتدريب الموظفين من خلال التعاقد مع أكاديمية معهد ناصر حتى يتم رفع مستوى الموظفين والعاملين كما أن أسر الشهداء والمصابين يحضرون هذه الدورات مجانا.

وأضاف الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه يتم تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية إلى مدن الأقصر وأسوان ومرسى مطروح وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.