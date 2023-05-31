انت الان تتابع خبر البرلمان يعتزم اقالة محافظين ووكلاء ضمن تقييم الاداء الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الحديث عن تقييم الاداء الحكومي يعود الى الواجهة من جديد وهذه المرة من نافذة لجنة التخطيط النيابية، فالمرحلة المقبلة وتحديدا بعد اقرار الموازنة ستشهد اقالة لمحافظين ووكلاء بالاضافة الى وجبة جديدة من المدراء في الوزارات ممن ثبت عليهم التقصير.

اما الحديث عن التغييرات الوزارية فهو غائب، لكن بالمقابل نواب كشفوا عن اسباب ذلك، منها انشغال جميع الاطراف بقانون الموازنة ووجود ضغوطات سياسية تقف حاجزا امام التغييرات.