انت الان تتابع خبر أهالي منطقة الشموخ يشكون من سوء الخدمات وتكرار قطوعات الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على طريق متعرج تدور عجلات كرسي أبو سجاد الذي يشكو من سوء الخدمات في منطقة الشموخ المخصصة لسكن المعاقين إثر الحروب، منطقة يفترض أنها وضعت ضمن استثناء من القطع المبرمج للكهرباء لكنها لم تحصل على ذلك مما اثار استهجان الساكنين.

ولا يختلف حال الكثير عن حالة ابو سجاد بسبب سوء الخدمات وعدم الاهتمام الحكومي بواقعهم المرير.

يؤكد اهالي هذه المنطقة التي يسكنها المعاقون بسبب الحروب، ان ما تتعرض له منطقتهم من اهمال ربما يكون متعمداً لاسباب لم يفصحوا عنها.

وينبغي على الجهات الحكومية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشريحة وغيرها من المتضررين، والعمل على توفير البيئة المناسبة التي تضمن تحقق العيش الكريم لهم.