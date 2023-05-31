شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة الاتصالات للنواب: توصيل الفايبر لـ36 ألف مقر ومبنى حكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات تمول مشروع حياة كريمة في عدة اتجاهات منها شبكة الألياف الضوئية بالاضافة الي القيام بتقوية شبكات المحمول وكذلك تطوير المكاتب البريدية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.

أضاف هندي أن وزارة الاتصالات حققت نسب انجاز وصلت إلي 80٪؜ في مبادرة حياة كريمة حتى الآن وجارى استكمال باقي المشروعات.

وأوضح هندى أن هناك خطة لتوصيل الفايبر ل36 الف فايبر للمقرات والمبانى الحكومية في المدن الرئيسية إلى جانب إلى تطوير البنية التكنولوجية في كل قطاعات الدولة.

بدوره أكد الدكتور محمود فخر الدين القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات أن مشروع التحول الرقمى من المشروعات المهمة وهو خطة منهجية للدولة بالكامل وتم عمل منصة ويجرى حاليا لتطوير البنية التكنولوجية والمحتوى الرقمى.