شكرا لقرائتكم خبر عن 17.4 مليار جنيه موازنة وزارة الاتصالات للعام المالى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أن وزارة الاتصالات تسعى لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكذلك خطة الاصلاح الاقتصادي المرحلة الثانية وكذلك الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أصدرها الرئيس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الاتصالات. أضاف هندي أن موازنة وزارة الاتصالات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغت حوالي ١٧.٤ مليار جنيه منهم ٩،٨ تمويل من الخزانة العامة و٧ مليارات جنيه من موارد أخرى.

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